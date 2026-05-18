Uluslararası sularda İsrail terörü kamerada
İsrail askerleri Gazze'deki insani ablukayı kırmak ve bölge halkına acil yardım malzemesi ulaştırmak amacıyla denize açılan Küresel Sumud Filosu'na saldırdı. Dünyanın farklı ülkelerinden hak savunucularını taşıyan filoya yönelik bu acımasız ve hukuksuz saldırı anı, teknelerdeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntü dökümünde, ağır silahlı İsrail askerlerini taşıyan botların yardım teknesine tehlikeli şekilde yaklaşarak saldırdığı anlar net bir şekilde gözler önüne serildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Dünya