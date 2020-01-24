Koronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor! Çin yönetimi Coronavirüsü için 'SARS kahramanı'ndan yardım alacak! 24.01.2020 10:47

Çin’de yayılan Koronavirüsü tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. Karantinaya alınan kent sayısı ve ölü sayısı her geçen gün artarken Pekin yönetimi Coronavirüsü ile mücadele için konusunda “SARS kahramanı” olarak tanınan 83 yaşındaki Çinli doktor Zhong Nanshan’dan destek almaya karar verdiğini duyurdu.

İlerlemiş yaşına karşın görevi kabul eden Zhong'un, tıpkı SARS'ta olduğu gibi yeni virüsle mücadelede de Çin devletinin yüzü olacağı belirtiliyor. Zhong, Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yeni virüse yönelik araştırmasının başına gelirken, yaptığı ilk açıklamada, kamuoyunu, yeni virüsün insandan insana bulaşabileceği konusunda uyarmıştı. Zhong'un bu açıklamasının hemen ardından da Çin Devlet Başkanı Şi Cinpin, virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla harekete geçilmesini istemişti.

"ŞEFFAF OLACAĞIM"

Zhong, hükümetin, ülkede virüs kaynaklı vakaları açıklama konusunda samimi olacağını belirtirken, olayın gidişatını yürütürken de şeffaf davranacağını vurguladı. Zhong'un, son olarak toplamda 20 milyon kişinin "karantina"ya alınması, Çin yeni yılı kutlamaları öncesi seyahat yasakları getirilmesi gibi kararlarda da imzası olabileceği belirtiliyor.

Kas yaparken çekilmiş fotoğraflarıyla da hayli ses getiren, solunum yolları konusunda uzman olan Zhong Nanshan, 17 yıl önce yine Çin'den 30 ülkeye yayılan ve 774 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsü konusunda sesini ilk yükselten doktor olarak biliniyor. Çin'in krizin ciddiyetini saklamaya çalışmakla suçlandığı 2003 yılında, bir gazetecinin sorusu üzerine "Hiçbir şey kontrol altında değil" diyerek olayın ciddiyetini duyuran Zhong, o dönemde SARS'ın kaynağının ve nasıl bulaştığının henüz bilinmediğini, önlemlerin yetersiz olduğunu anlatmıştı. Zhong, bu söyleşiden sonra Çin'in virüsle mücadelesinde kilit bir rol üstlenmiş, devlet televizyonu da onu "konuşma cesareti"nden dolayı övmüştü. Ünlü doktor, bu olaydan sonra "kahraman" olarak anılmıştı.