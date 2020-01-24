Haberler Video Çin'de Korona Virüsü can almaya devam ediyor! Salgının başladığı Vuhan şehri dışarıya kapatıldı (Havaalanından ilk görüntüler)
Çin'de Korona Virüsü can almaya devam ediyor! Salgının başladığı Vuhan şehri dışarıya kapatıldı (Havaalanından ilk görüntüler)

Çin'de Korona Virüsü can almaya devam ediyor! Salgının başladığı Vuhan şehri dışarıya kapatıldı (Havaalanından ilk görüntüler)

24.01.2020 11:06

Çin'de salgının başladığı Vuhan kentinde yeni tip korona virüsü salgını sebebiyle havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatıldı. Toplu ulaşım ise askıya alındı. Şehirdeki karantinanın uzun sürme ihtimali nedeniyle vatandaşlar gıda ürünleri stoklamaya başladı. Çin'de korona virüsü kapan 848 vaka doğrulandı ve bu vakalardan şu ana kadar 26'sı hayatını kaybetti.


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