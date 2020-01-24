Çin'de salgının başladığı Vuhan kentinde yeni tip korona virüsü salgını sebebiyle havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatıldı. Toplu ulaşım ise askıya alındı. Şehirdeki karantinanın uzun sürme ihtimali nedeniyle vatandaşlar gıda ürünleri stoklamaya başladı. Çin'de korona virüsü kapan 848 vaka doğrulandı ve bu vakalardan şu ana kadar 26'sı hayatını kaybetti.
Çin'de Korona Virüsü can almaya devam ediyor! Salgının başladığı Vuhan şehri dışarıya kapatıldı (Havaalanından ilk görüntüler)24.01.2020 11:06
- Çin'de Korona Virüsü can almaya devam ediyor! Salgının başladığı Vuhan şehri dışarıya kapatıldı (Havaalanından ilk görüntüler)
- Koronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor! Çin yönetimi Coronavirüsü için 'SARS kahramanı'ndan yardım alacak!
- Yarasa çorbası nedir | Korona virüsü yarasadan mı bulaştı? Çin'den yayılan virüsün sebebi ne?
- Koronavirüs korkusu tüm dünyayı sardı! Ürküten görüntüler: Sokak ortasında bir anda yere yığılıp ölüyorlar
- Dünya Prens Charles'ın hareketini konuşuyor! ABD Başkan Yardımcısı Pence'e büyük şok
- 17 kişinin ölümü sonrası dehşete düşüren görüntü! Kafesleyip götürdüler
- Macron’dan İsrail polisine fırça
- Uçakta panik anları! Bir anda dumanla doldu
- Son dakika: Trump'ın yargılandığı azil soruşturmasında flaş gelişme!
- Son dakika: Berlin'de masanın dışında kalan Yunanistan'dan küstah manşet
- Son dakika: Çin'de SARS benzeri "gizemli virüs"ten ölenlerin sayısı 3'e çıktı
- Avustralya'da golf topu büyüklüğünde dolu fırtınası
- Çin'de Korona Virüsü can almaya devam ediyor! Salgının başladığı Vuhan şehri dışarıya kapatıldı (Havaalanından ilk görüntüler)
- Koronavirüsü hızla yayılmaya devam ediyor! Çin yönetimi Coronavirüsü için 'SARS kahramanı'ndan yardım alacak!
- Yarasa çorbası nedir | Korona virüsü yarasadan mı bulaştı? Çin'den yayılan virüsün sebebi ne?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.