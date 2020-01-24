Yarasa çorbası nedir | Korona virüsü yarasadan mı bulaştı? Çin'den yayılan virüsün sebebi ne? 24.01.2020 10:20

Önce Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ardından ABD, Japonya, Tayland, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Vietnam ve Suudi Arabistan'da da görülen gizmeli korona virüsünün kaynağı ne? Tüm dünya bu sorunun yanıtını arıyor. Ve oklar Çin'in yeme alışkanlıklarını gösteriyor. Virüsün kaynağı olduğu düşünülen deniz ürünleri pazarında yılan, yarasa, fare gibi hayvanların satıldığı, Vuhan bölgesinde de bu hayvanların tüketiminin çok yaygın olduğu belirtiliyor. Özellikle yarasa çorbasından yayıldığı belirtiliyor. Peki, Yarasa çorbası nedir? Corona virüsünün kaynağı yarasa çorbası mı?

Koronavirüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Virüsün ortaya çıkış noktasıyla ilgili yarasa çorbası iddiası ortaya atılmıştı. Çin'de bir grup bilim insanı yayımladıkları çalışmada virüsün en başta yarasalardan yılanlara, onlardan da insanlara bulaşmış olma ihtimalinin üzerinde duruyor. Özelikle sosyal medyada yarasa çorbası videoları paylaşılmış ve virüsün kaynağı olarak iddia edilmişti.

Çin'de bir grup bilim insanı, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 17 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ilk olarak bir insana yılandan bulaşmış olabileceğini ileri sürdü.

Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS-CoV) ve Orta Doğu Solunum Yetmezliği Sendromu (MERS-CoV) ile aynı aileden gelirken, bu iki sendromda da virüsün kaynağını yarasalar oluşturuyor. Ancak virüsün yarasalardan insana geçebilmesi için bir "aracı" hayvan gerekiyor.

Özellikle sosyal medya virüsün kaynağının yarasa çorbası olduğu iddiası yoğun olarak ortaya atılmıştı.

Journal of Medical Virology'de yayımlanan çalışmada, yeni virüsün kaynağının da yarasa olabileceği ancak insanlara bulaşmadan önce mutasyona uğramış olabileceği tespit edildi.