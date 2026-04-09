İsrail ateşkesin ilk gününde Lübnan'ı vurdu: 254 ölü
Dünyanın gözü kulağı bölgedeki barış sürecindeyken, ateşkesin şartlarını açıkça ihlal eden İsrail, Lübnan’ın güneyi ve iç kesimlerinde sivil yerleşim yerlerini hedef alarak adeta katliam yaptı. Saldırılarda çok sayıda can kaybı ve ağır yaralı olduğu bildirilirken, bölgeden gelen görüntüler ateşkesin sadece kağıt üzerinde kaldığını kanıtlar nitelikte. Uluslararası toplumun sessizliği altında devam eden bu ağır bombardıman, anlaşmanın sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tehlikeye atarken; İsrail’in "savunma" adı altındaki bu hamlelerinin bölgedeki insani krizi derinleştirmesinden endişe ediliyor.