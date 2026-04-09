CANLI YAYIN
Geri
41 günlük hasret bitti: Mescid-i Aksa ibadete açıldı

41 günlük hasret bitti: Mescid-i Aksa ibadete açıldı

Savaşın gölgesinde geçen bir aydan uzun sürenin ardından Mescid-i Aksa’nın kapılarının yeniden açılmasıyla birlikte bölgede duygu dolu anlar yaşandı. Harem-i Şerif’in avlularını dolduran Müslümanlar, okunan ezanlarla birlikte hasret giderirken; bu tarihi anlar hem bölgedeki manevi atmosferi canlandırdı hem de ateşkesin sahadaki en somut yansıması oldu.

Mescid-i Aksa 41 Gün Sonra İbadete Açıldı

Orta Doğu'daki savaşta ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, Mescid-i Aksa'nın 41 günlük aradan sonra yeniden Müslümanların ibadetine açıldığı bildirildi. Uzun süredir kısıtlamalar nedeniyle harem-i şerif'e giremeyen Filistinliler, kapıların açılmasıyla birlikte kutsal alana akın etti.

Avlularda Şükür Secdesi

Mescid-i Aksa'nın avlularına giren binlerce kişi, büyük bir manevi coşku yaşadı. Aralarında gözyaşlarını tutamayan çok sayıda Filistinlinin de bulunduğu cemaat, Harem-i Şerif'in bahçesinde şükür secdesine kapandı. Uzun süren sessizliğin ardından cami hoparlörlerinden yükselen tekbir sesleri, bölgedeki sevinci daha da artırdı.

Duygusal Anlar Kamerada

Yeniden ibadete açılan Aksa'daki ilk anlar, dünya basını ve yerel medya kuruluşları tarafından ilgiyle takip edildi. Kutsal mabedin avlularındaki kalabalık ve vatandaşların yaşadığı yoğun duygu seli saniye saniye kaydedildi. Ateşkesin ardından normalleşme adımlarının atıldığı bölgede, manevi hayatın yeniden canlanması umut verici bir gelişme olarak kaydedildi.

Bunlar da Var

Levent'te silahlı çatışma: Teröristlerin hazırlık anı kamerada
Levent'te silahlı çatışma: Teröristlerin hazırlık anı kamerada
Sivas’ta inşaatta feci ölüm! Beton pompasının kolu çarptı, kalıbın içine düşen 23 yaşındaki işçi kurtarılamadı
Sivas’ta inşaatta feci ölüm! Beton pompasının kolu çarptı, kalıbın içine düşen 23 yaşındaki işçi kurtarılamadı
Simge Sağın ve Melek Mosso adliyeye sevk edildi
Simge Sağın ve Melek Mosso adliyeye sevk edildi
Levent'te silahlı çatışma: Polis teröristi aracın altından avladı
Levent'te silahlı çatışma: Polis teröristi aracın altından avladı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle