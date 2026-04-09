41 günlük hasret bitti: Mescid-i Aksa ibadete açıldı

Mescid-i Aksa 41 Gün Sonra İbadete Açıldı

Orta Doğu'daki savaşta ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, Mescid-i Aksa'nın 41 günlük aradan sonra yeniden Müslümanların ibadetine açıldığı bildirildi. Uzun süredir kısıtlamalar nedeniyle harem-i şerif'e giremeyen Filistinliler, kapıların açılmasıyla birlikte kutsal alana akın etti.

Avlularda Şükür Secdesi

Mescid-i Aksa'nın avlularına giren binlerce kişi, büyük bir manevi coşku yaşadı. Aralarında gözyaşlarını tutamayan çok sayıda Filistinlinin de bulunduğu cemaat, Harem-i Şerif'in bahçesinde şükür secdesine kapandı. Uzun süren sessizliğin ardından cami hoparlörlerinden yükselen tekbir sesleri, bölgedeki sevinci daha da artırdı.

Duygusal Anlar Kamerada

Yeniden ibadete açılan Aksa'daki ilk anlar, dünya basını ve yerel medya kuruluşları tarafından ilgiyle takip edildi. Kutsal mabedin avlularındaki kalabalık ve vatandaşların yaşadığı yoğun duygu seli saniye saniye kaydedildi. Ateşkesin ardından normalleşme adımlarının atıldığı bölgede, manevi hayatın yeniden canlanması umut verici bir gelişme olarak kaydedildi.