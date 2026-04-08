İsrail Lübnan'ı vurdu: Bölgedeki kahreden yıkım kamerada

Lübnan'da "En Büyük" Saldırı Dalgası: 100 Nokta Aynı Anda Vuruldu

İsrail ordusu, bugün Lübnan topraklarına yönelik askeri operasyonların başlamasından bu yana kaydedilen en geniş kapsamlı hava saldırısını gerçekleştirdiğini resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, saldırıların büyüklüğü ve koordinasyonu "tarihi bir hamle" olarak nitelendirildi.

10 Dakikada 100 Stratejik Hedef

Operasyonun en dikkat çeken detayı, saldırıların hızı ve yoğunluğu oldu. İsrail savaş uçakları, sadece 10 dakika içerisinde Lübnan'ın üç farklı bölgesinde (Beyrut, Bekaa Vadisi ve Güney Lübnan) toplam 100 farklı noktayı eş zamanlı olarak bombaladı. Bu yoğun ateş gücü, Lübnan savunma hatlarında büyük bir şok dalgası yarattı.

Beyrut ve Bekaa Dumanlar Altında

Saldırıların hemen ardından başkent Beyrut semalarından ve stratejik öneme sahip Bekaa Vadisi'nden dev duman bulutları yükselmeye başladı. İsrail tarafı, vurulan hedeflerin Hizbullah'a ait askeri tesisler, mühimmat depoları ve komuta merkezleri olduğunu iddia ederken, yerel kaynaklar yerleşim yerlerine yakın noktaların da isabet aldığını bildiriyor.

Bölgesel Savaş Riski Tırmanıyor

İsrail ordusunun bu "en büyük saldırı" hamlesi, uluslararası kamuoyunda bölgedeki ateşkes çabalarının tamamen çöktüğü şeklinde yorumlandı. 10 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen 100 saldırının yarattığı yıkımın bilançosu henüz netleşmezken, Lübnan genelinde arama-kurtarma ekiplerinin alarm durumuna geçtiği öğrenildi.