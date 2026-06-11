Gazze'deki vahşete küresel boykot: Sosyal medyada 'Ahlaksız Ordu' dalgası

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 22:58

Aktivistler ve Gazeteciler Öncülük Etti

Uluslararası alanda tanınan gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından başlatılan dijital protesto dalgası çığ gibi büyüdü. Kampanya kapsamında paylaşılan feci görüntülerde; İsrail ordusunun doğrudan yerleşim yerlerini hedef aldığı anlar, çocuk ve sivil kayıpları ile bölgede yaşanan derin açlık ve çaresizlik gözler önüne serildi. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, yaşanan bu trajediyi "soykırım" olarak nitelendirerek lanetledi.

Ateşkese Rağmen Katliam Durmadı

Tepkilerin bu denli büyümesinin en önemli nedenlerinden biri olarak, İsrail'in uluslararası hukuku ve anlaşmaları hiçe sayması gösterildi. İsrail'in, 10 Ekim 2025'te ilan edilen resmi ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını gizli ve açık şekilde sürdürdüğü vurgulanıyor. Verilere göre, sadece ateşkesin ilan edildiği tarihten bu yana geçen süreçte 978 Filistinli hayatını kaybederken, 3 bin 97 kişi de yaralandı.

Korkunç Bilanço: Can Kaybı 72 Bini Aşmış Durumda

Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıların toplam bilançosu ise durumun vahametini bir kez daha kanıtladı. Paylaşılan resmi verilere göre, Gazze'de bugüne kadar hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 988'e, yaralı sayısı ise 173 bin 205'e ulaştı.