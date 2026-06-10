İsrail ateşkese rağmen durmuyor: Lübnan'da İHA saldırısı! 2 ölü

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 19:43

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre saldırı, Sayda kent merkezinde bulunan Başpiskoposluk binasının hemen karşısındaki caddede meydana geldi. İsrail ordusuna ait bir İHA, seyir halindeki bir otomobili nokta atışıyla hedef aldı. Güdümlü füzenin araca isabet etmesiyle birlikte çok şiddetli bir patlama yaşandı. Saldırı sırasında hedef alınan aracın içerisinde bulunan 2 kişi olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi.

Alevler Çevredeki Araçlara Sıçradı

Vurulan otomobil patlamanın ardından saniyeler içinde alev topuna döndü. Yangın, caddede park halinde bulunan çok sayıda araca da sıçrayarak mahallede büyük bir paniğe neden oldu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan araçları söndürmek için yoğun bir çaba sarf ederken, sivil savunma ekipleri de çevrede güvenlik şeridi oluşturdu.

45 Günlük Uzatmaya Rağmen Saldırılar Sürüyor

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırılarıyla Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeyi işgal etmiş, bu süreçte Lübnan hükümeti 1 milyondan fazla vatandaşının yerinden edildiğini açıklamıştı.

Sıcak çatışmaları dindirmek adına ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve son olarak 17 Mayıs itibarıyla 45 gün daha uzatıldığı duyurulan ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürmesi, bölgedeki diplomatik çevrelerde endişeyi artırıyor. Sayda'da gerçekleştirilen bu son suikastın, pamuk ipliğine bağlı olan ateşkes sürecini tamamen kopma noktasına getirebileceği belirtiliyor.