Gwyneth Paltrow'un reklamını yaptığı lüks projenin altından Filistin gerçeği çıktı
Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, İsrail'in Herzliya'daki lüks konut projesinin reklam yüzü oldu. Siyonist oyuncu, 51 katlı kuleleri Herzliya'da yaşamı överek pazarlıyor. İsrailli gayrimenkul şirketinin skandal projesinin arka planında ise Filistin'in ilhakı var. Paltrow, Filistinlilerin çalınan evlerinden geriye kalan arsaların zerine inşa edilen lüks rezidansları tanıtırken, sosyal medyada "işgali ve yerinden edilmeyi meşrulaştırmakla" suçlanıyor. Projenin yükseldiği sahil şeridi ise 1948'de sakinleri zorla göç ettirilen Filistin köyü El-Haram'dan başka bir yer değil.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya