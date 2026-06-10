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Gwyneth Paltrow'un reklamını yaptığı lüks projenin altından Filistin gerçeği çıktı

Gwyneth Paltrow'un reklamını yaptığı lüks projenin altından Filistin gerçeği çıktı

Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow, İsrail'in Herzliya'daki lüks konut projesinin reklam yüzü oldu. Siyonist oyuncu, 51 katlı kuleleri Herzliya'da yaşamı överek pazarlıyor. İsrailli gayrimenkul şirketinin skandal projesinin arka planında ise Filistin'in ilhakı var. Paltrow, Filistinlilerin çalınan evlerinden geriye kalan arsaların zerine inşa edilen lüks rezidansları tanıtırken, sosyal medyada "işgali ve yerinden edilmeyi meşrulaştırmakla" suçlanıyor. Projenin yükseldiği sahil şeridi ise 1948'de sakinleri zorla göç ettirilen Filistin köyü El-Haram'dan başka bir yer değil.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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