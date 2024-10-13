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Hizbullah'tan intikam saldırısı
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Hizbullah'tan intikam saldırısı

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024, 22:21 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024, 22:21

İsrail'in merkezindeki bir noktaya patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 4'ünün durumu kritik en az 67 kişinin yaralandığı ifade edilerek, hava savunma sistemlerinin hava aracını tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı bildirildi.

Haaretz'in haberine göre, Hayfa'nın güneyindeki Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA isabet etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateşlendiğini öne sürdüğü İHA saldırısında, savunma sistemlerinin aracı tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin 4'ünün durumu kritik, 12'si orta ve ağır olmak üzere toplam 67 yaralıya müdahale ettiğini duyurdu.

Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde çok sayıda İsrail askeri bulunmasına rağmen ordu, saldırının düzenlendiği yerin askeri nokta olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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