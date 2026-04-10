Melania Trump iddiaları reddetti: Epstein ile hiçbir bağım yok
Yazı Boyutu
Geçmişe dönük iddiaların ve spekülasyonların odağındaki isimlerden biri olan Melania Trump, yaptığı açıklamada hem kendisinin hem de eşinin Epstein ile olan mesafesinin çarpıtıldığını savunarak, gizli kalan tüm dosyaların şeffaf bir şekilde açılmasını istedi. "Halkın gerçekleri bilmeye hakkı var" diyen First Lady, bu çıkışıyla hem hakkındaki suçlamaları reddetti hem de davanın henüz aydınlatılmamış noktaları için yargı organlarına "açıklık" mesajı gönderdi.