Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı!

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, bir YouTube yayınında "Ayahuska" çayı hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle uyuşturucu maddeye özendirme suçlamasıyla gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde çayın içeriğindeki maddenin yasaklı olduğu tespit edilirken, adliyeye sevk edilen Güney, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte magazin dünyasını sarsan soruşturmanın detayları…

Yusuf Güney Tutuklandı: "Ayahuska" Paylaşımı Cezaeviyle Sonuçlandı

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney hakkında, dijital bir platformda katıldığı yayındaki ifadeleri üzerine başlatılan yasal süreçte sıcak bir gelişme yaşandı. Güney'in "Ayahuska" çayını tanıtan ve kullanımını özendiren açıklamaları, yargı makamlarını harekete geçirdi.

Yasaklı DMT Maddesi Tespit Edildi

Yetkililer tarafından yapılan teknik incelemelerde, Güney'in bahsettiği Ayahuska çayının içeriğinde DMT (Dimetiltriptamin) maddesinin bulunduğu saptandı. Söz konusu maddenin, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında Türkiye'de bulundurulması ve kullanılması yasaklı maddeler listesinde yer aldığı belirlendi.

Emniyetteki İşlemler ve Gözaltı Süreci

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Yusuf Güney, emniyet müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı. Hakkındaki "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçlamasıyla ilgili işlemleri tamamlanan şarkıcı, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeden Tutuklama Kararı

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yusuf Güney, yapılan değerlendirmeler sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdürüldüğü öğrenilirken, Güney'in avukatlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

