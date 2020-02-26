Hindistan Yeni Delhi'de korkunç görüntüler! Faşist çeteler Müslümanları hedef aldı! 26.02.2020 19:22

Hindistan'da Müslümanları hedef alan saldırılar devam ediyor. Yeni vatandaşlık yasasını protesto eden Müslümanların ev ve iş yerleri, faşist Hindu gruplar tarafından saldırıya uğradı. Faşist saldırılarda ilk bilgilere göre 19 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Müslümanları hedef alan saldırılar devam ediyor.

Yeni vatandaşlık yasasını protesto eden Müslümanların ev ve iş yerleri, faşist Hindu gruplar tarafından saldırıya uğradı. Ellerinde sopa ve palalarla Müslümanlara saldıran Hindular,cami ve Müslümanlara ait ibadethane ile eğitim binalarına da saldırdı.

Bölgedeki kaynakların aktardığına göre, çok sayıda ölü ve yaralı var.

HİNDİSTAN POLİSİ SALDIRILARI GÖRMEZDEN GELİYOR

Hindistan polisinin ise saldırıları görmezden geldiği, Müslümanların yaşadığı mahallelerde, güvenliği sağlamadığı iddia ediliyor.

CAMİLER HEDEF ALINIYOR

Özellikle camileri hedef alan saldırganların görüntüleri, tüm dünyada Müslümanların tepkisine neden oldu. Camileri tahrip eden saldırgan gruplar, minarelerin üzerine Hindistan bayrağı astı.

Başkent Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasası protestolarında da, polis ve eli sopalı faşist Hindu grupların,

Müslümanlara saldırdığı anlar kayda geçmişti.

Yaşanan çatışmalar sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Yüzlerce kişinin de yaralı olduğu aktarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Hindistan polisi, Müslüman öğrencilerin bulunduğu bir kütüphaneye baskın düzenlemiş, sopalarla eğitim gören öğrencileri darp etmişti. O anlara ait amatör kamera görüntüleri, tüm dünyada sert tepkiye neden olmuştu.

Vatandaşlık düzenleme yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yürürlüğe girmişti.

Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti.

Yürülüğe giren yasa ile Hindistan'da yaşayan Müslümanların, vatandaşlık alması adeta imkansız hale getiriliyor.