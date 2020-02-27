Hindistan'da camileri yakıp müslümanlara eziyet ettiler: 37 ölü | Video 27.02.2020 10:07

Hindistan'ın başkenti Delhi'de Müslümanları dışlamakla eleştirilen tartışmalı yeni vatandaşlık yasasını destekleyenler ve protesto edenler arasında Pazar gününden bu yana süren gerginlik büyüyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi sükunet çağrısı yaptı. Hindu grupların Müslümanların dükkanlarını, camilerini ve evlerini hedef almasına göz yuman polis, yakaladığı Müslüman protestocuları öldüresiye dövdü.

Hindistan'da, "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolarda can kayıpları yükseliyor.

Ülkede vatandaşların önemli bir bölümü, Modi yönetiminin getirdiği Yeni Vatandaşlık Yasası'na karşı son iki haftadır sokaklarda.

Komşu ülkelerden zulüm gördüğü için gelen azınlıklara Hindistan vatandaşlığı vermeyi düzenleyen Vatandaşlık Yasası Değişikliği, Müslümanları kapsam dışında tutarak onların saf dışı edilmesinin bir yolu olarak görülüyor.

Ülke dışından gelen göçmenler için 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan, ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen yasa sonrası 4 günde, 35 kişi hayatını kaybetti.

MÜSLÜMANLARI DÖVÜYORLAR, CAMİLERİ YAKIYORLAR

Vatandaşlık Yasası'na karşı çıkan protestoculara polis, sert bir şekilde müdahalesini sürdürüyor.

Müslümanlara ait evleri ve dini mabetleri yakmakta geri durmayan polis ve Hindu gruplar, yakaladıkları protestocuları öİdüresiye dövüp marş okuttu

VATANDAŞLIK YASASI'NDA NELER VAR

Aralık ayında Hindistan Parlamentosu'ndan geçirilen yasa, komşu ülkeler Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'dan kaçak olarak ülkeye giren 6 dini grubun mensuplarına, altı yıldır burada yaşadıklarını kanıtlamaları koşuluyla vatandaşlık hakkı veriyor.

Yasada bu hakkın tek istisnası Müslümanlar.

İktidardaki Hindu milliyetçisi BJP hükümeti, yasayla "dini baskıdan kaçanlara" yasal statü verilmesinin amaçlandığını, Müslümanların sözü geçen ülkelerde dini azınlık olmadığını ve bu sebeple Hindistan'ın korumasına ihtiyaçları bulunmadığını, bu nedenle yasaya dahil edilmediklerini söylüyor.

Ülkedeki Müslüman gruplar ise düzenlemenin, hükümetin Müslümanları dışlama siyasetinin bir parçası olduğunu ve anayasanın laiklik ilkesinin çiğnendiğini savunuyor.

Birleşmiş Milletler de yasayla, ayrımcılık yapıldığı endişesini dile getirdi.

Hindistan'da nüfusun yaklaşık yüzde 14,2'sini oluşturan Müslümanların sayısı 180 milyona yakın.

Dünyanın ikinci en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan ülkede Müslüman toplumunun, Narendra Modi hükümetinin politikalarına dair endişelerini artıran tek uygulama bu değil.

NEDEN TEPKİ TOPLADI

Modi'ye tepki olarak Müslüman olmayan her kimlikten insan, Yeni Vatandaşlık Yasası'na karşı gerçekleştirilen protestolara katılmaya başladı. Mesele Müslümanların kimlik meselesi olmaktan çıktı ve Hindistan'ın geleceği meselesi haline geldi.