PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023, 18:38 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023, 19:11

Hamas katil İsrail askerlerini gözetlediği anları paylaştı!

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetine ilişkin anları paylaştı. İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail birliklerinin içine kadar sızdığı görüldü.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 60'ıncı günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde konuşlanan İsrail askerlerine saldırı düzenlemeden önce yaptıkları gözetleme faaliyetine ilişkin anları paylaştı.

Gazze Şeridi'nin Cuhr al-Dik bölgesinde konuşlanan İsrail askerlerini hedef alan Kassam Tugayları, söz konusu birliğe patlayıcılar ile saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın tüneller sayesinde İsrail güçlerinin içine kadar sızdığı görüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Türkiye vatandaşlarının yanında! Gazze'den Mısır'a tahliye edilen 130 kişilik kafile, İstanbul'a indi
05.12.2023Salı
Gazzeli çocuk tedavisi için Başkan Erdoğan’dan yardım istedi! "Seni seviyorum Türkiye başkanı amcacığım"
05.12.2023Salı
Kızıldeniz'de füzeler ateşlendi! İngiltere ‘İHA’lar konuşlanıyor’ demişti | Kara saldırısını genişleten hamle: Oklar Yemen ile İran’a döndü
04.12.2023Pazartesi
Katil İsrail ordusu'nun Adalet Sarayı'nı bombalama anı kamerada
04.12.2023Pazartesi
ABD'li Senatör Lindsey Graham yine saçmaladı! İsrail'in Gazze'deki soykırımını 2. Dünya Savaşı'na benzetti
04.12.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Dilan Polat’ın yardımcısı Şule gözaltına alındı! 00:13
Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına alındı!
05.12.2023Salı
5 aylık enflasyon farkına göre kim ne kadar maaş alacak? İşte meslek meslek zam oranları 07:05
İşte meslek meslek zam oranları
05.12.2023Salı
Tekirdağ’da pitbull dehşeti kamerada 02:34
Tekirdağ’da pitbull dehşeti kamerada
05.12.2023Salı
Safir 15. bölüm fragmanı: “Annemin adını ağzına alma!” 00:39
Safir 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
05.12.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA