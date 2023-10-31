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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023, 00:35 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 01:30

Gazze'ye bombalar yağarken İsrail askerleri yüksek müzikle dans edip küstahça dalga geçtiler

Gazze’de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail, karanlığa gömülen Gazze’yi aralıksız bombalamaya devam ediyor. Siyonist İsrail yıllardır işgal ettiği Filistin topraklarında katliamlarını sürdürürken bölgeden skandal görüntüler geldi. Gazze'ye bombalar yağarken İsrail askerlerinin yüksek müzikle dans ettiği görüldü. Katil ordusu, hep bir ağızdan “Kimin suyu, yiyeceği ve elektriği yok?” "Gazze" diyerek sevinç naraları atarak böğürdü.Katil İsrail ordusunun büyük küstahlığı tekrar gözler önüne serilirken o anlar sosyal medyadan büyük tepki topladı.

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