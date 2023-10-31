Son dakika haberleri... Katil İsrail Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana ölüm kusmaya devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni bombalamayı sürdürüyor. Katil İsrail ordusunun savaşın ilk gününden bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi. Gazze’de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail sivil insanların bulunduğu hastanelerin çevresini de hedef almaya devam ediyor. İşte, dakika dakika Gazze’de yaşananlar…