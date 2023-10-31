SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023, 09:24 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 09:48

İşgalci İsrail Gazze'ye 25 gündür ölüm kusuyor! Katliam hem havadan hem karadan devam ediyor

Son dakika haberleri... Katil İsrail Gazze’ye 7 Ekim’den bu yana ölüm kusmaya devam ediyor. İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, topçular ve savaş gemileri, kuzey kesimleri başta olmak üzere Gazze Şeridi'ni bombalamayı sürdürüyor. Katil İsrail ordusunun savaşın ilk gününden bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi. Gazze’de iletişim ve interneti kesen işgalci İsrail sivil insanların bulunduğu hastanelerin çevresini de hedef almaya devam ediyor. İşte, dakika dakika Gazze’de yaşananlar…

SIRADAKİ VİDEO
Gazze'ye bombalar yağarken İsrail askerleri yüksek müzikle dans edip küstahça dalga geçtiler
31.10.2023Salı
Pink Floyd solisti İngiliz şarkıcı Roger Waters'ten Filistin'e tam destek!
31.10.2023Salı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Çatışmanın çözümü egemen bir Filistin devletinin kurulması”
31.10.2023Salı
Katil İsrail Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı!
31.10.2023Salı
Gazze'de görev yapan doktorun zor anları! Yaralı bebeği güldürdü, kendi ağladı
30.10.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Ordu KYK yurdunda asansör halatları koptu! Yeni görüntüler: Öğrenci çığlıkları kamerada! | KYK asansör kazası videosu 01:44
KYK yurdunda asansör kazası: Çığlıklar kamerada
31.10.2023Salı
Ballon d’Or’un sahibi 8. kez Lionel Messi oldu! 00:14
Ballon d'Or'un sahibi 8. kez Lionel Messi oldu!
31.10.2023Salı
Gazze’ye bombalar yağarken İsrail askerleri yüksek müzikle dans edip küstahça dalga geçtiler 00:21
Katil İsrail Gazze halkı ile küstahça dalga geçti!
31.10.2023Salı
Ankara’da 2 kişi motosiklet kazası sonucu köprüden düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 01:49
2 kişi motosiklet kazası sonucu köprüden uçtu
31.10.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA