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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 23:46 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 00:13

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: “Çatışmanın çözümü egemen bir Filistin devletinin kurulması”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalara değinerek, “Çatışmanın çözümü egemen bir Filistin devletinin kurulması” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, istihbarat ve güvenlik birimleri başkanlarıyla yaptığı toplantıda dün Dağıstan'da yaşanan olayları ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı. Dün İsrail'den Dağıstan'a gelen yolcu uçağına yönelik saldırılar hakkında konuşan Putin, "Dün Mahaçkale'de yaşananlar, Ukrayna kaynaklı sosyal medya ve Batılı gizli servislerin eliyle gerçekleşti. Kiev'deki tüm üst düzey küratörlerin, Rusya'da şiddet olaylarını kışkırtan vesayetlerindeki kişilerin tam olarak ne yaptıklarını bildiklerinden emin değilim. Tüm bölge başkanlarını Rus istihbarat ve güvenlik güçlerini, ülkenin Anayasasını korumak için kararlılıkla hareket etmesi gerekir" dedi.

"İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NDE ASIL SUÇLULAR YERİNE SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR"

İsrail'in Gazze Şeridi'nde asıl suçlular yerine sivilleri hedef aldığını vurgulayan Putin, "Bombalamalardan kaçan, saklanacak hiçbir yeri olmayan yüzbinlerce masum insanın ayrım gözetmeksizin öldürüldüğü Gazze Şeridi'nde yaşanan korkunç olaylar hiçbir şeyle haklı gösterilemez. Orta Doğu'da kan içinde, ölen çocukları, yaşlıların acılarını, sağlık çalışanlarının ölümünü görünce yumruk sıkmamak elde değil, ama duygularımıza yenilmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"ORTADOĞU'DAKİ ÇATIŞMANIN ÇÖZÜMÜ EGEMEN BİR FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI"

ABD'nin Orta Doğu politikaları nedeniyle çatışmaların yaşandığına dikkat çeken Putin, "Küresel istikrarsızlıktan asıl yararlananlar ABD elitleri ve onların uydularıdır. Tek hegemonyalı Amerikan tarzı dünya yıkılıyor ve yavaş yavaş geçmişte kalıyor, lakin ABD bunu kabul etmek istemiyor. ABD'nin Orta Doğu'da sürekli kaosa ihtiyacı var. Bu yüzden kan dökülmesini durdurmaya hazır olanları itibarsızlaştırıyorlar, Birleşmiş Milletler'e bile saldırıyorlar. Batı'dan farklı olarak Ortadoğu'daki duruma yönelik yaklaşımlarımızda hiçbir zaman çıkarcılık, entrika olmadı. Duruşumuzu her zaman açıkça dile getirdik ve bunu yapmaya devam ediyoruz. Duruşumuz yıldan yıla değişmiyor. Çatışmanın çözümü egemen ve bağımsız Filistin devletinin kurulması" dedi.

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