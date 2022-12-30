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Filipinler'deki sel felaketinde ölü sayısı 44'e çıktı

Filipinler'deki sel felaketinde ölü sayısı 44'e çıktı
30.12.2022 09:48 - Son Güncelleme: 30.12.2022 09:48

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Filipinler'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle can kaybı 44'e yükselirken, kayıp 28 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Filipinler'in Misayas ve Mindanao bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi'nden (NDRRMC) yapılan açıklamada, yağışın yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e, kayıp sayısının ise 28'e yükseldiği bildirildi. Köyler, kasabalar ve yollar sular altında kalırken, 50 binden fazla kişinin evlerini terk ettiği belirtildi. Yağmurların aralıklı olarak devam ettiği aktarıldı.

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