Haberler Dünya Videoları Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan kimya fabrikasında meydana gelen kazan patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan kimya fabrikasında meydana gelen kazan patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bulunan kimya fabrikasında meydana gelen kazan patlamasında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı
01.01.2023 23:59 - Son Güncelleme: 02.01.2023 00:12

OTOMATİK OYNAT

Dünya 04:56
Arap Yarımadası’na dolu ve kar...
Dünya 01:14
Meksika’da küçük uçak düştü
Dünya 02:27
ABD’de etkili olan kar...
Dünya 00:13
Tahran'da 2 katlı bina çöktü:...
Dünya 01:55
Avrupa karıştı! Atina ve...
Dünya 00:40
Fransa'nın başkenti Paris'te...
Dünya 00:49
ABD’de kar fırtınası: 3 ölü
Dünya 01:57
Zelenskiy: "Washington'dan iyi...
Dünya 01:08
Pakistan’da bombalı saldırı:...
Dünya 00:13
Tayland Boğazı'nda donanma...
Dünya 01:08
Tayland donanma gemisi battı
Dünya 06:23
Yabancı öğrenciler horon...

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Nashik kentinde bulunan kimya fabrikasındaki kazanda patlama meydana geldi. Patlama sonrası fabrikada yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, olayda 2 işçi hayatını kaybederken, 4’ü ağır toplam 14 kişi de yaralandı. Yetkililer, yeni yılın ilk günü olması nedeniyle patlama sırasında fabrikada bulunan işçi sayısının normal günlere göre daha az olduğunu ifade etti. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dünya Videoları
SON DAKİKA