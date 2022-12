Gazze Şeridi'nde caddeler sular altında kaldı

Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde caddeler ve tarım arazileri sular altında kaldı.

Gazze Şeridi'nde etkili olan sağanak yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışlar nedeniyle caddelerin sular altında kaldığı bölgedeki birçok evi su bastı, araçlar ise sel sularına kapıldı. Şu ana kadar can kaybının kaydedilmediği sel felaketinde maddi hasar oluştu.Filistinli yerel yetkililer, İsrail'in, Gazze Şeridi yakınında bulunan bir barajın kapaklarını açtığını savunuyor. Yetkililer bu nedenle Gazze Şeridi'ndeki Khan Yunis ve Deir Al-Balah kentlerinde çok sayıda evin ve tarım arazisinin sular altında kaldığını açıkladı.İsrail'in 2021'de Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, İsrail savaş uçaklarının kentteki ana caddeleri bombalaması sonucu kanalizasyon altyapılarında ciddi hasar oluşmuştu.