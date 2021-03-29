Haberler Video Dünya Videoları Facebook'tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabına 'koronavirüs' kısıtlaması!

Facebook'tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabına 'koronavirüs' kısıtlaması!

Facebook'tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabına 'koronavirüs' kısıtlaması!
29.03.2021 09:30
Ana Sayfa 02:04
Merkez Bankası Başkanı...
Ana Sayfa 00:47
Ambarlı Limanı'na dev...
Ana Sayfa 00:30
İnşaatta çalışanlar arasında...
Ana Sayfa 00:45
EDHO 188. bölüm fragmanı izle
Ana Sayfa 00:44
PKK'nın cephaneleği ele...
Ana Sayfa 05:18
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş...
Ana Sayfa 04:54
Sapık tatlıcıdan çocuklara...
Ana Sayfa 00:48
Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 02:17
Survivor 2021 57. bölüm...
Ana Sayfa 00:58
Masumlar Apartmanı 28. bölüm...
Ana Sayfa 01:58
Takip ettiği kocasını başka...
Ana Sayfa 01:15
Ozan Tufan gollerine devam...

Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını kısıtladı. Facebook kısıtlama sebebi olarak Maduro'nun yeni tip koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgi yaydığını öne sürdü.


Facebook, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hesabını kısıtladı.

"İLAÇ KULLANMAYA TEŞVİK ETTİ" İDDİASI
Sosyal medya platformuna göre, Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

Dünya Videoları