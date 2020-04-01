Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Corona virüsten ölenleri sokaklara attılar! 01.04.2020 16:53

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Şu ana kadar dünya genelinde 800 bini aşkın kişiye bulaşan koronavirüs 40 bini aşkın kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Güney Amerka ülkesi Ekvador'dan gelen görüntüler şoke etti. Ekvador’un en kalabalık kenti Guayaquil’de yaşayanlar, sokaklara atılan cesetlerin fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaştı. Yetkililer son günlerde yalnızca corona virüsten ölenlerin değil, diğer ölülerin de cesetlerini toplamakta zorlanıyor.

Yeryüzünde corona virüs vakaları bir günde 70 binden fazla artarken, 24 saatteki can kaybı da 4 bini aştı. Önüne geçilemeyen salgın ABD'den Kenya'ya, Peru'dan Çin'e, İngiltere'den Endonezya'ya tüm ülkeleri alt üst etti. Bir ülkede ise, corona virüsten ölenlerin cesetleri sokaklara atılmaya başlandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en kalabalık kenti Guayaquil'de yaşayanlar, sokaklara atılan cesetlerin fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaştı.

Yetkililer son günlerde yalnızca corona virüsten ölenlerin değil, diğer ölülerin de cesetlerini toplamakta zorlanıyor.

Ölenlerin yakınları, cesedin evden alınması için dört - beş güne varan süreler beklemeleri gerektiğini, bu yüzden cesedi evden çıkarmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Yerel gazete El Universo'ya göre 400-450 arası ceset hâlâ evlerinden alınmış değil.

Kentin belediye başkanı Cynthia Viteri, Salı günü yaptığı açıklama ile cesetlerin tutulacağı soğutmalı konteynerlerin kente ulaştığını duyurmuştu.