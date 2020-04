ABD'li acil tıp uzmanının Covid-19 isyanı: ''İlaçlar ve ekipmanlar tükendi, koruyucu kıyafet yok'' 02.04.2020 16:48

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'ta, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı neredeyse 2000'e ulaştı. Yetkililer New York'ta 12 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 3 binin üzerinde kişinin yoğun bakımda bulunduğunu bildirdiler. New York'ta bir hastanede görevli olan acil tıp uzmanı, ''Kovid-19'un ne kadar ciddi olduğunu anlamanız için arkadaşlarımla bu videoyu yapıyorum'' deyip sosyal medya hesabından paylaştı. ABD’li acil tıp uzmanı insanları evde kalmaya çağırdı ve ülkede ilaçların ve ekipmanların tükendiğini söyledi ayrıca hastane çalışanları ve hasta yakınlarının bile giyeceği koruyucu kıyafetin olmadığını ifade etti.