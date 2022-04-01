Haberler Dünya Videoları Savaşın 37’nci gününde Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu

Savaşın 37’nci gününde Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu

Savaşın 37’nci gününde Ukrayna ordusuna ait helikopterler Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu
01.04.2022 10:55

OTOMATİK OYNAT

Dünya 02:03
Putin'den son dakika yaptırım...
Dünya 00:35
Meksika’daki Popocatepetl...
Dünya 02:42
Meksika’da küçük uçak...
Dünya 00:10
Rus askerler köpeklere yem...
Dünya 05:56
Ukrayna Lviv’de peş peşe...
Dünya 02:13
Kadına şiddetle mücadelede...
Dünya 00:32
Rus sabotaj ekibi kıskıvrak...
Dünya 01:27
Çin medyası: Uçak kazasından...
Dünya 01:17
Rusya Savunma Bakanlığı...
Dünya 05:55
İşte Rusya’nın Kiev’de vurduğu...
Dünya 00:43
Çin'de 133 kişiyi taşıyan...
Dünya 00:34
Bangladeş’te yük gemisi...

Son dakika haberi... İki ülke arasındaki savaşın 37’nci gününde müzakere masasından gelen olumlu sinyaller barış umudunu artırırken bir yandan çatışmalar da sürüyor. Rusya’da Belgorod şehrinin valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna ait helikopterlerin şehirdeki petrol rafinerisine saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu saldırının Ukrayna’nın Rusya topraklarında gerçekleştirdiği ikinci saldırı olduğu bildirildi. Şubat ayının sonlarında Luhansk’a yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Millerovo hava üssü de Ukrayna kuvvetleri tarafından vurulmuştu.

Dünya Videoları
SON DAKİKA