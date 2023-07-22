Haberler Dünya Videoları Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı!

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı!
22.07.2023 11:38

OTOMATİK OYNAT

Dünya 01:19
Yunanistan'a uçak ve...
Dünya 02:32
ABD'yi kasırga vurdu: 16...
Dünya 00:08
Meksika’da korkun anlar! Tren...
Dünya 01:27
Dünya güne Kerç Köprüsü'ndeki...
Dünya 00:40
Kırım Köprüsü’nde patlama: 2...
Dünya 02:13
Zaman yolcusu bu kez...
Dünya 01:32
Meksika’da taksi ve dolmuşlara...
Dünya 00:55
ABD’den Ukrayna’ya misket...
Dünya 01:18
ABD’de uyuşturucu krizi...
Dünya 04:17
İspanya'yı sel vurdu! Aracın...
Dünya 00:37
SON DAKİKA I Azerbaycan'da 5.7...
Dünya 00:20
Meksika'da oluşan su hortumu...

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Alçak provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Dünya Videoları

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirildi. Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine bastı.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatör grup bu anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, bu provokasyonu İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı protesto etmek için düzenlediğini bildirdi.

Polisin yoğun güvenlik tedbiri altında gerçekleştirilen gösteri, basın mensupları tarafından da takip edildi.

Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

SON DAKİKA