Coronavirüsün başlangıç noktası Wuhan'da maske ve mesafe kurallarını hiçe sayıldı!

Coronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayıldı. 773 bin kişinin ölümüne yol açtı! Dünyayı ikinci dalga korkusu sararken Wuhanlılar virüse aldırmadı! Playa Maya isimli su parkındaki havuzda, adım atacak yer kalmadı. Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayan Wuhanlılar'a tepki yağdı.
Coronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp dünyaya yayıldı. 773 bin kişinin ölümüne yol açtı! Dünyayı ikinci dalga korkusu sararken Wuhanlılar virüse aldırmadı! Playa Maya isimli su parkındaki havuzda, adım atacak yer kalmadı.
Maske ve mesafe kurallarını hiçe sayan Wuhanlılar'a tepki yağdı.