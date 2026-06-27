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ABD İran’a misilleme saldırısı yapıldığını açıkladı

ABD İran’a misilleme saldırısı yapıldığını açıkladı

ABD ordusu, dün Hürmüz Boğazı’ndaki bir ticari gemiye düzenlenen saldırıya misilleme olarak İran’daki hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ile İran arasındaki mutabakatın ardından dün ilk kez Hürmüz Boğazı'nda bir ticari geminin saldırıya uğramasının ardından bugün Amerikan güçlerinin İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu.

CENTCOM tarafından konuya ilişkin olarak yayınlanan açıklamada, "ABD uçakları, İran'ın 25 Haziran'da tek yönlü saldırı dronuyla M/V Ever Lovely gemisini hedef almasının ardından, İran'a ait füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama noktaları ile kıyı radar tesislerini vurdu. Singapur bayraklı yük gemisi, İran saldırısı sırasında Umman kıyıları boyunca Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapıyordu" denildi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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