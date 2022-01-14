Böylesi görülmedi! Herkes onu tek lokmada yiyeceğini düşündü ama dişi aslan antilop yavrusunu yanında gezdirdi

Böylesi görülmedi! Dünyanın birçok noktasında vahşi hayatı anlatan çeşitli belgeseller çekiliyor. Belgesellerden bazıları hayvanların nasıl yaşadığı ile ilgiliyken bazısında ise karınlarını doyurmak için vahşice diğer türlere saldırmaları ile ilgili. Özellikle de ormanların kralı aslanlarda... Fakat dünyayı şaşkına çeviren bir olayda tüm bu bildiklerimiz tersine dönmüş durumda. Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'ndan gelen bu inanılmaz video, bir dişi aslanın baktığı ve bir yavru antilopun yanında yürüdüğü şaşırtıcı anı yakaladı. Videoda dişi aslanın bebek antilopu koruyarak sürüsüne geri götürdüğü görülüyor. İşte o anlar...