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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 10:24 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 10:50

Binyamin Netanyahu: Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz

Gazze'ye ölüm yağdıran katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, son yaptığı açıklamayla Evanjeliklerin yıllardır peşinden koştuğu kehanet olan Armageddon'u (Kıyamet Savaşı) hatırlatan ifadeler kullandı. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlandığını söylerken "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında basın açıklaması yaptı

Konuşmasının sonunda İsraillilere seslenen Netanyahu, Hamas'a karşı Tevrat'ın "Yeşaya" kitabındaki "kehaneti" göreceklerini öne sürerek, şunları söyledi:

"Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. "Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin'(Yeşaya 60:18)."

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