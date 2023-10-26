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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 16:27 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 16:48

Hollanda'da skandal karar: Temsilciler Meclisinde "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesi yasaklandı | Video

Hollanda’da Temsilciler Meclisinde "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesi "belirli bir çağrışım" içerdiği gerekçesi ile yasaklandı. Söylediklerinin bir nefret unsuru olarak değerlendirilmesine itiraz eden van Baarle, “Sözlerimi geri almayacağım! Ben Filistinlilerin haklarını savunuyorum ve bunu istediğim şekilde yaparım. Biz nasıl bir üslupla konuşacağımızı kendimiz seçeriz.” ifadesini kullandı.

Hollanda'da Temsilciler Meclisinde katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarıyla ilgili oturum düzenlendi.

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı ve milletvekili Stephan van Baarle, oturumda yaptığı konuşmada, "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesini kullandıktan sonra Meclis Başkanı Vera Bergkamp tarafından uyarıldı.

Bergkamp, "Son cümlenin belirli bir çağrışımı olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu mecliste bu son cümleyi bir daha duymak istemiyorum. Sizi bu konuda uyarmıştım." dedi.

Bazı milletvekilleri de van Baarle'nin kullandığı ifade ile Yahudi düşmanlığı yaptığını belirterek, sözlerini geri almasını talep etti.

Van Baarle de bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ederek, "Filistinlilerin özgürlük ve eşitlik talepleri hemen antisemitizm ya da başka bir nefret biçimine sokuluyor. Ben antisemitizme karşıyım." diye konuştu.

Söylediklerinin bir nefret unsuru olarak değerlendirilmesine itiraz eden van Baarle, "Sözlerimi geri almayacağım! Ben Filistinlilerin haklarını savunuyorum ve bunu istediğim şekilde yaparım. Biz nasıl bir üslupla konuşacağımızı kendimiz seçeriz." ifadesini kullandı.

Van Baarle, toplum içerisindeki birçok kişinin de Mecliste Filistinlilerin hakları savunulduğu zaman farklı bir yöne çekilmesinden rahatsız olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"'Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak' ifadesi ile Filistinlilerin bu bölgede topraklarının yasadışı bir şekilde ilhak edilmeden, eşitlik ve özgürlük içinde, Apartheid rejimi altında yaşamadan ve ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkına sahip olduklarından bahsediyorum. Filistinlilere uygulanan 75 yıllık baskı sona ermeli. Biz herkesin eşit haklara sahip olduğu tek devletten yanayız. İster Yahudi olun, ister Müslüman, bu devlet adı Filistin'dir."

Oturumda, Hollanda'da hukuken suç teşkil etmeyen "Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" ifadesine ilişkin, İsrail Devleti'nin yok edilmesinin propagandasının yapıldığı ve bu nedenle "şiddete çağrı" oluşturduğu gerekçesi ile sunulan önerge kabul edildi.

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