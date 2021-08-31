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Afganistan’ın eski Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar A Haber’e konuştu

Afganistan’ın eski Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar A Haber’e konuştu
31.08.2021 22:19 - Son Güncelleme: 31.08.2021 22:21
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Afganistan'da talibanın kilit noktaları ele geçirmesinin ardından ülkede kaos süreci devam ediyor. Afganistan'ın önemli isimlerinden ve eski başkakan Gülbeddin Hikmetyar A Haber'e özel röportaj verdi. Afganistan'daki son durumu yorumlayan Hikmetyar, Hamid Karzai Havalimanı için en iyi ülkenin Türkiye olduğunu belirtirken, "Türkiye tarihi boyunca eşsiz bir Cumhurbaşkanına, Erdoğan'a sahip oldu. Kısa süre içerisinde Türkiye'de yaptığı işler, belkide tarih boyunca Türkiye'de yapılmamış işler. O nedenle Türk halkından onu sevenlerden hem Türkiye'nin siyaseti konusunda hem de dış ilişkiler konusunda onu desteklemeklerini istiyorum." ifadelerini kullandı.


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