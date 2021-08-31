Son dakika: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie duyurdu! Afganistan'dan çekilme süreci tamamlandı

Son dakika haberi... ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı. Başkan Joe Biden çekilmenin ardından ilk olarak "Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Orgeneral Mckenzie, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin tamamlandığını duyurmak üzere, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ile kameraların karşısına geçti.

McKenzie, "Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan'ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor." ifadesini kullandı.

20 YILLIK ASKERİ VARLIĞIMIZ BİTTİ

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

31 Ağustos olarak belirlenen son tarihten önce Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlayan kumandanlara teşekkür eden Biden, "Son 17 günde, askerlerimiz ABD tarihindeki en büyük hava yoluyla taşıma operasyonunu gerçekleştirdi, 120 binden fazla vatandaşımızı, ailelerini, Afgan müttefiklerimizi tahliye ettiler" açıklamasını yaptı.

Biden, ABD askerlerinin tahliye operasyonlarını cesaret, profesyonellik ve azimle gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Şimdi, Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığımız bitti." mesajını verdi.

"BU ÇOK BÜYÜK ASKERİ, DİPLOMATİK VE İNSANİ BİR GÖREVDİ"

Afganistan'dan çekilme süreci ile ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan geldi.

İşte o açıklamalar:

Kabil'den çekilmeye başladık. Birkaç saat önce bu operasyon sonuçlandı. 123 binden fazla kişi Afganistan'dan çıkartıldı. Bu çok büyük askeri, diplomatik ve insani bir görevdi. En zor görevlerden biriydi. Burada diplomatlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Amerikalılara ortaklarımıza ve risk altındaki Afganlara yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Kabil'deki askerlerimiz kahramanca bir iş çıkardı. On binlerce Afgan sivili korudular. Görevi terör saldırısı riskine rağmen yaptılar. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza teşekkür etmek istiyorum.

Yeni bir dönem başlıyor Afganistan'da artık. Askeri süreç bitti diplomatik yeni misyonumuz başladı. Öncelikle yeni bir takım bir araya getirdik. Kabil'deki diplomatik varlığımız şu an askıda.

ABD'NİN İŞGALİ BİTİRME SÜRECİ

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.