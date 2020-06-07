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ABD'de bir ırkçı cinayet daha! Siyahi Robert Forbes arabayla ezilerek öldürüldü...

ABD'de bir ırkçı cinayet daha! Siyahi Robert Forbes arabayla ezilerek öldürüldü...
07.06.2020 23:07

ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un gösterilerinde bir ırkçı cinayet daha işlendi. Timothy Kieth Moore adındaki Nazi, gösterilerde siyahi Robert Forbes'i ezerek öldürdü.


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