ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd'un gösterilerinde bir ırkçı cinayet daha işlendi. Timothy Kieth Moore adındaki Nazi, gösterilerde siyahi Robert Forbes'i ezerek öldürdü.
ABD'de bir ırkçı cinayet daha! Siyahi Robert Forbes arabayla ezilerek öldürüldü...
07.06.2020 23:07
- Yer: ABD... Irkçı cinayeti işleyen adam polisin yanında sigara içti!
- ABD'de bir ırkçı cinayet daha! Siyahi Robert Forbes arabayla ezilerek öldürüldü...
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