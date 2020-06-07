ABD'deki siyahi bir göstericiyi ezerek öldüren Timothy Kieth Moore adındaki Nazi, polislerin gelmesiyle linçten kurtarıldı. Moore, cinayeti işlemesinin ardından polislerin yanında bir de sigara içti.
Yer: ABD... Irkçı cinayeti işleyen adam polisin yanında sigara içti!
07.06.2020 23:08
- Yer: ABD... Irkçı cinayeti işleyen adam polisin yanında sigara içti!
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