ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken hareket: 'Corona'yı çizip 'Chinese' yaptı! 20.03.2020 14:51

Son dakika haberi... Beyaz Saray'da koronavirüs ile alakalı basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, konuşma metnindeki "Corona" ifadesinin üstünü çizerek "Chinese" diye değiştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamalarda, virüsün Çin'den çıktığını söyleyerek "Corona" ifadesi yerine "Chinese" ifadesini kullanıyor.





Bu durum Pekin yönetimi tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Trump yine aynı kelimeyi kullandı.

ÜSTÜNÜ ÇİZİP ADINI DEĞİŞTİRDİ

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'un Jabin Botsford adlı fotoğrafçısı tarafından çekilen görüntüler olay oldu.





Haber7'nin haberine göre, sosyal medyada kısa sürede yayılan karelerde, Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, hazırlanan metne uymadığı ve "Corona Virus" ifadesindeki "Corana"yı değiştirerek "Chinese" yazdığı görüldü.