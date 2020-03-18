Bugünkü
Takvim

Dünyanın gözü Trump'ın corona virüs açıklamasına çevrildi! Saat 19.30 bekleniyor

Dünyayı saran ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Başkanı , bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. Trükiye saatine göre 19.30'da yapılacak olan basın toplantısında ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne ilişkin 'çok önemli haberlerin' değerlendirileceği açıklandı.

  • Güncel
  • 18.03.2020 15:55
  •  - 
  • Son Güncelleme: 18.03.2020 15:56
ABONE OL
Dünyanın gözü Trump'ın virüs açıklamasında

Başkanı , bugün le alakalı olarak ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) ilişkin 'çok önemli haberlerin' değerlendirileceği bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu ancak detay vermedi.

Basın toplantısı saati ile 19.30'da yapılacak.

TRUMP KORONAVİRÜSE ÇİN VİRÜSÜ DEMEKTEN VAZGEÇMİYOR
ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Trump, 'Çin Virüsü' sözlerinde ısrar etmeyi sürdürmüştü. Trump bugün ise dikkat çeken başka bir paylaşım yapmıştı. ABD Başkanı Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" demişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Dünyanın gözü Trump'ın corona virüs açıklamasına çevrildi! Saat 19.30 bekleniyor
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri