Dünyanın gözü Trump'ın corona virüs açıklamasına çevrildi! Saat 19.30 bekleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, bugün koronavirüsle alakalı olarak ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) ilişkin 'çok önemli haberlerin' değerlendirileceği bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu ancak detay vermedi.

Basın toplantısı Türkiye saati ile 19.30'da yapılacak.

TRUMP KORONAVİRÜSE ÇİN VİRÜSÜ DEMEKTEN VAZGEÇMİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Trump, 'Çin Virüsü' sözlerinde ısrar etmeyi sürdürmüştü. Trump bugün ise dikkat çeken başka bir paylaşım yapmıştı. ABD Başkanı Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" demişti.