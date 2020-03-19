Türkiye 19 Mart son dakika kaç kişide koronavirüs vakası var? Coronavirüs virüs canlı haritası son durum nedir? 19.03.2020 15:22

Türkiye'de kaç kişide koronavirüs vakası görüldü sorusu günlerdir vatandaşların gündeminde bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde koronavirüs salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, koranavirüsle ilgili son durumu açıkladı. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de ilk corona virüs vakasının görülmesiyle birlikte, gözler koronavirüs vakasının kaç kişide görüldüğüne çevrildi. İşte corona virüs canlı haritası son durum... Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

19 Mart Türkiye son dakika Koronavirüs vakaları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Sağlık Bakanı Fahrettin koca en son açıklamasını Twitter üzerinden yapmıştı. Türkiye'deki güncel Corona virüsü vakalarının sayısını 191 olarak açıkladı. Koca ölü sayısının da ikiye yükseldiğini belirterek 61 yaşında bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini söyledi. Milyonlarca vatandaş koronavirüs vakasının kaç kişide görüldüğü merak ediliyor. Corona virüs hakkında son dakika haberlerini yakından takip eden milyonlarca vatandaş vaka sayısını öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye'de kaç kişide koronavirüs vakası görüldü? İşte detaylar



Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Vaka sayısı 191'e ölü sayısı 2'ye yükseldi

Türkiye'de ilk Corona virüsü vakasının görülmesinden 7 gün sonra sayı 191'e yükseldi.

Önceki gün yaşanan ilk ölümün ardından ise ikinci acı haber de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI

Bilim Kurulu üyesi uyardı! Koronavirüsten korunmak için bunlara dikkat

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova koronavirüsten korunma yollarına ilişkin uyarılarda bulundu. Taşova vatandaşların tedbiri sıkı tutması gerektiğinin altını çizerken, "Market alışverişlerinde, paket ürünler konusunda, şimdi salgın olduğu için onları suyun altında sabunla yıkayarak kurutup koyabilirsiniz. Çünkü herkes dokunuyor ürünlere. Meyve-sebzede ise normal yıkamanızı yapacaksınız. Sonra kurutup buzdolabınıza koyacaksınız." dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilinmesi ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Taşova yaptığı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulunun birçok branştan öğretim üyesinin bir araya getirilmesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından çok hızlı şekilde kurulduğunu, aynı şekilde önlemlerin alınmaya başlandığını söyledi.

Bilim Kurulu'nun koronavirüsle mücadelesinin süreceğini vurgulayan Taşova, "Kurul hem sahadan gelen sorulara bilimsel zeminde yanıt aramak için istişarelerde bulunup araştırmalar yapıyor hem de Bakanlığın istediği bazı ayarlamalar söz konusu oluyor, rehberler, yönergeler gibi. Örneğin, gelişen duruma göre 'defin işlemi nasıl yapılacak, kahvehaneler, çok sık bir araya gelinen yerler, cuma namazları nasıl olacak?' gibi konularda bilimsel verilere dayanarak görüş bildiriyoruz. Buradaki pek çok bilim insanı da çıkan her tür yayını takip ediyor." ifadesini kullandı.

KOLONYA, DEZENFEKTAN VE MASKE KULLANIMI

Taşova, Bilim Kurulu olarak kolonya kullanımına önem verdiklerine işaret ederek "Yüzde 60'tan 90'a kadar alkol derecesinin olması durumunda, bu 'zarflı' bir virüs olduğu için bunu ortamdan uzaklaştırabiliyoruz, elimizi temizleyebiliyoruz. Hapşırma gibi bir şey olursa elimizin çok hızlı şekilde su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmasını öneriyoruz. El hijyeni buradaki mücadelede en önemli unsurdur." diye konuştu.

Maske kullanımının da yerinde yapılması gerektiğinin altını çizen Taşova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her yerde maske takan insanları görüyoruz. Şimdi maskeyi biz Bilim Kurulu olarak hastaların takmasını istiyoruz. Yayılma söz konusu olduğu zaman özellikle riskli kişilerde olmak üzere. Eğer çok dip dibe metroya, otobüse biniliyorsa oradaki o kişiler de maske takabilir. Ama maske taktığınız zaman asla o maskeye dokunulmaz, o maskeyi düzeltmek için dokunmamanız gerekir. Hele ki çevreye dokundunuz, masaya, sandalyeye, kapı koluna, ondan sonra da maskenize dokundunuz, önce kendinizi enfekte edersiniz."

"ELDİVEN TAKMAYA GEREK YOK"

Bazı vatandaşların koronavirüsten korunmak için eldiven taktığını ancak yanlış kullanım nedeniyle enfekte olma riskinin yükseldiğini vurgulayan Taşova, şu uyarılarda bulundu: "Eldiven takanları görüyoruz. Eldivenle sadece kendini koruduğunu sanıyor ama kendini de korumuyor. Eldiven takan insan el hijyeni yapmıyor. Eldiven takan kişiler ne yapıyor? Ben havaalanında gördüm, eldiveni takıp o eliyle her tarafa dokunup sonra kendi maskesine dokunuyor. Kendilerini enfekte edecekler. Bu son derece önemli. Eldiven takmaya gerek yoktur. Yanınızda küçük bir kolonya taşıyın, dokunduktan hemen sonra sık sık el hijyeninizi sağlayın, en önemli şey budur. Eldiven kullanmayı bize (doktorlara) bırakın. Eldiven takan kişi elini yıkamıyor."

"MARKET ALIŞVERİŞİ NASIL YAPILMALI?"

Bilim Kurulu Üyesi Taşova, market alışverişinde dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarına da değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Market alışverişlerinde, paket ürünler konusunda, şimdi salgın olduğu için onları alıp eve geldiğinizde onları suyun altında sabunla yıkayarak kurutup koyabilirsiniz. Çünkü herkes dokunuyor ürünlere. Meyve-sebzede ise normal yıkamanızı yapacaksınız. Sonra kurutup buzdolabınıza koyacaksınız. Buradaki en önemli nokta, markette makarna paketine, domatese, çevreye dokundunuz, bundan sonra el hijyeninizi sağlayacaksınız. Buradaki en önemli unsur, onun üstünde taşıdığı virüsten ziyade sizin elinizi ne sıkılıkta yıkadığınızla alakalı."

DIŞARIDAN EVE GELDİĞİMİZDE NE YAPMALIYIZ?

Evlerin sıklıkla havalandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Taşova, "İşten eve gelen kişinin hemen üstünü çıkarması, mümkünse bir duş almasında yarar var. Ayakkabılarla içeri girilmesin, istediğimiz bu. Evinizin temizliğini yapın, yapılıyordur muhtemelen ama daha sık yapın. Hasta kişileri evinize almayın, üst solunum yolu enfeksiyonu olanları almayın." dedi.

Taşova, sık dokunulan çeşitli kişisel veya ortak ürünlerin de hijyeninin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir konu. Biz hastanelerde, 'sık dokunulan yerleri temizleyin' deriz. Cep telefonu, bilgisayar tuşları, asansör tuşlarına dokunulduğu zaman da el hijyeninizi sağlamanız gerekiyor. Özellikle bu sık dokunulan yerlerin temizlenmesi gerekiyor. Telefonlarımızı sık sık temizleyebiliriz. Neyle temizleyebiliriz? Mesela, alkol bazlı el dezenfektanını döküp, hepsinde kılıf var zaten, ya da alkol içeren ıslak mendillerle silinebilirler.

Asansörlerin her gün bir kaç kez temizlenmesi gerekiyor. Panik yapmadan, özellikle riskli grupları korumamız gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan bunların riskli gruba bulaşmasının engellenmesidir. Biz ailelerimizle yaşlılarımızla bir arada yaşayan bir toplumuz. İngiltere gibi yaşlı vatandaşlara 'gidin 4 ay torununuzdan uzak kalın' diyemiyoruz. Bu grup çok tehlikeli, akciğer hastalığı varsa, yüksek tansiyonu varsa tehlikeli. Bu gruplarla temasın en aza indirgenmesi gerekiyor."

Bakanlık duyurdu! Doğalgaz faturalarınızı oradan ödeyebilirsiniz!

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde doğal gaz işlemleri için Alo 187, elektrik işlemleri için Alo 186 hattının aranılarak arıza ihbarı, talep, öneri ve şikayetlerin iletilebildiğini ve diğer işlemler için destek alınabildiğini belirtti.

Vatandaşların genel aydınlatma hizmetinden kesintisiz olarak yararlanabilmesi için "TEDAŞ Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması" üzerinden arıza ihbarı bırakabildiğini anımsatan Dönmez, fatura ödeme işlemlerinin de ilgili dağıtım veya tedarik firmalarının resmi internet sayfaları üzerinden, belirtilen anlaşmalı bankalardan veya mobil ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabildiğini ifade etti.

Dönmez, fatura sorgulama ve aboneliklerle ilgili sözleşme veya fesih işlemlerinin tamamının e-devlet üzerinden kullanıma açık olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı tedbirlere uyarak mümkün olduğunca vatandaşlarımızın kendilerini kalabalık ortamlardan izole etmesi, salgının kontrol altına alınması açısından büyük önem taşımaktadır. Salgının daha da yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak işlemleri hayata geçirmek için ilgili bütün firmalarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir."

İstanbul'da koronavirüs sessizliği! Her yer bomboş kaldı

Bir süredir dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından yetkililer tarafından yapılan çağrılar etkili oldu. Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istenirken, İstanbul sokakları boş kaldı. O anlar drone ile görüntülendi.

İstanbul'un yaya trafiğinin en yoğun olduğu Beşiktaş Meydanı'nın da boş kaldığı görüldü.

İşe gidenlerin ise maske ve eldivenle önlem aldığı görüldü.

Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan vapurdakilerin inmek için bekledikleri sırada aralarına mesafe koymaları da kameralara yansıdı.

VATANDAŞLAR 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARSINI DİKKATE ALDI

İstanbul'da vatandaşların koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmaması sonucunda toplu taşıma araçları ve sokaklar da boş kaldı.

Normalde sabah ve akşam saatlerinde oldukça yoğun olan Altunizade ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında, yoğunluk yaşanmadı.

Metrobüsü kullanan vatandaşların eldiven ile maske takarak önlem aldığı ve dezenfekte kullandıkları görüldü.

"BU DURAK İLK DEFA BÖYLE SAKİN"

Altunizade Metrobüs Durağı girişinde yıllardır simitçilik yapan Şerafettin Çotuk, "İşler çok kötü. İlk defa bu metrobüs durağı bu kadar sakin. Normalde bu saatte çok kalabalık olması gerekiyor. Vatandaş, 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate almış. Hiç kimse yok. İnsanlar evlerinden çıkmıyor. Biz de önlemimizi aldık. Bekliyoruz" diye konuştu.



CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı Corona virüsleri olduğu biliniyor.