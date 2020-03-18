ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Zaman zaman tepki çeken ifadeler kullanan Donald Trump, 'Çin Virüsü' ifadesi ile Çin'i hedef aldı. Çin, ABD'ye sert tepki gösterdi, öfkeli olduklarını açıkladı. Ancak Trump, 'Çin Virüsü' sözlerinde ısrar etmeyi sürdürdü. Trump bugün ise dikkat çeken başka bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi.