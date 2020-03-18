Bugünkü
Takvim

'tan olay koronavirüs paylaşımı!

yı adeta esir alan yeni tip koronavirüs binlerce kişinin ölümüne neden olurken Başkanı 'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Koronavirüse virüsü demekten vazgeçmeyen Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaşıyor" ifadelerini kullandı.

  • Yaşam
  • 18.03.2020 12:27
  •  - 
  • Son Güncelleme: 18.03.2020 12:32
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Zaman zaman tepki çeken ifadeler kullanan Donald Trump, 'Çin Virüsü' ifadesi ile Çin'i hedef aldı. Çin, ABD'ye sert tepki gösterdi, öfkeli olduklarını açıkladı. Ancak Trump, 'Çin Virüsü' sözlerinde ısrar etmeyi sürdürdü. Trump bugün ise dikkat çeken başka bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı Trump, "Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde. Kazanacağız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Donald Trump'tan olay koronavirüs paylaşımı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri