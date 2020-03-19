ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsle ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Trump'ın açıklamalarından satır başları;
Trump'ın açıklamalarından satır başları;
Virüs önümüzdeki dönemde hızlanabilir.
Hangi ilacın işe yarayacağına dair denemeler yapıyoruz. İlaçta klinik çalışmalarımıza hızla başladık. Güçlü ve ümitli bir ilaç için denemeler yapıyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
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