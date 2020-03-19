ABD Başkanı Donald Trump koronavirüsle ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;



Virüs önümüzdeki dönemde hızlanabilir.



Hangi ilacın işe yarayacağına dair denemeler yapıyoruz. İlaçta klinik çalışmalarımıza hızla başladık. Güçlü ve ümitli bir ilaç için denemeler yapıyoruz.



Ayrıntılar geliyor...