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Son dakika: Başkanı Trump: Güçlü bir ilaç için denemeler yapıyoruz

Son dakika haberine göre Başkanı koronavirüsle ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, "Güçlü ve ümitli bir ilaç için denemeler yapıyoruz." dedi.

  • Güncel
  • 19.03.2020 18:43
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 18:51
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Trump: Güçlü bir ilaç için denemeler yapıyoruz
Başkanı koronavirüsle ilgili canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Virüs önümüzdeki dönemde hızlanabilir.

Hangi ilacın işe yarayacağına dair denemeler yapıyoruz. İlaçta klinik çalışmalarımıza hızla başladık. Güçlü ve ümitli bir ilaç için denemeler yapıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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