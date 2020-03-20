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Trump'tan koronavirüs açıklaması: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik

20.03.2020 19:35

ABD Başkanı Trump koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump virüse karşı alınan önlemler kapsamında "Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.


ABD Başkanı Trump koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump virüse karşı alınan önlemler kapsamında "Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.
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