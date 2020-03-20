Trump'tan koronavirüs açıklaması: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik

ABD Başkanı Trump koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump virüse karşı alınan önlemler kapsamında "Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump virüse karşı alınan önlemler kapsamında "Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.
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