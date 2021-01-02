Bir Zamanlar Çukurova'da şok ayrılık! Masumluk oyunu elinde patlayacak

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımı Bir Zamanlar Çukurova'da yeni ayrılık iddiası çok konuşulacak. Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Melike İpek Yalova, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova'ya bir süre önce Vahide Perçin ve Uğur Güneş veda etmişti. Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin henüz Yılmaz'ın dramatik bir biçimde ölerek diziye veda etmesinin şokunu atlatamamışken bir ayrılık şoku daha yaşayabileceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide Behice karakterine Esra Dermancıoğlu'nun diziye veda edeceği kulisler sık sık konuşulmaya başlandı.

Başka yere gidiyor Çukurova'da peş peşe üçüncü ayrılık! Kalemi kırıldı masumluk oyunu elinde patlayacak. Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in ayrılıkları izleyicileri şok etmişti. Uğur Güneş'in ayrılmasıyla birlikte sosyal medyada Bir Zamanlar Çukurova'da ikinci kez hüsran yorumları yapıldı. Ünlü oyuncu Uğur Güneş yeni yılda Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak. Ortaya atılan son iddialara göre Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun diziye gelecek bölümlerde veda edeceği konuşuluyor.

BİR AYRILIK DAHA

Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz hafta çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.

İzleyicinin dizi başladığından bu yana en çok bağırına bastığı karakterlerden biri olan Yılmaz'ın vedası herkesi sarstı. Diziye ölerek veda eden Uğur Güneş'in ardından bir veda haberi daha alacağımız iddia edildi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edeceği iddia edilen o isim kim?

ÇUKUROVA MACERASI SONA MI ERİYOR?

Bir Zamanlar Çukurova'ya sonradan Behica karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun veda edeceği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. İddialara göre; intihar ederek veda edecek Esra Dermancıoğlu.

Dizide Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu 83.bölümde diziden ölerek ayrılacak.

Behice 83.Bölüm'de uçurumdan aşağıya kendini atarak intihar edecek ve böylece diziye veda edecek. Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova'da izleyicilerin kalbini kazanmıştı.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu 7 Aralık 1968 doğumludur. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır.

Ayrıca çeşitli televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.

Eşinden oyuncu olmasını istemediği için boşanan Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden bir kızı (Refia Dermancıoğlu) bulunmaktadır.