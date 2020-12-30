Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm tek parça izle! EDHO son bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından dizinin yayınlandığı gün olan Salı günü çok araştırılıyor. ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta ki nefes kesen yeni bölümünde, Hızır Çakırbeyli dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Öte yandan içerdeki hain son bölümde yüzünü gösterdi. Ceylan Çakırbeyli, Ebru'yla birlikte ''hain'' olarak okların çevrildiği Bahar'ın odasına baskın yapar. Diziye doğru öngörüleriyle damga vuran Ceylan Çakırbeyli çantasındaki silahı sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağıkonusunda henüz araftadır. İşte izleyicilerin merak içinde beklediği EDHO'nun 178. son bölümü...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNDE BU HAFTA

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 177. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.