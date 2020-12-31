EDHO'nun Didem'i bakın kim çıktı! Façalı Haşmet'in kızı Didem hain mi? Gizem Arıkan meğer daha önce karşımıza böyle çıkmış...

EDHO'nun Didem'i bakın kim çıktı! Façalı Haşmet'in kızı Didem hain mi? Gizem Arıkan daha önce de karşımıza çıkmış meğer... Nasıl mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. sezonda 'Dido' yani Didem Façalı karakteri ile izleyici karşısına çıkan Gizem Arıkan'ın hain olup olmadığı akıllarda soru işareti bırakmaya devam ediyor. Ebru'nun hain çıkması izleyicinin bu şüphesini hala geçirebilmiş değil. EDHO'nun Haşmet Façalı'sının kızı Didem kimdir? Duru güzelliği ile kendisine hayran bırakan ve Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Gizem Arıkan yıllar önce karşımıza işte böyle çıkmış...

EDHO'nun Didem'i bakın kim çıktı! Façalı Haşmet'in kızı Didem hain mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2020'nin son bölümü (EDHO178.) ile yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. EDHO son bölümde netleşen hain Ebru'nun akıbeti merak edilirken, dizinin Didem'inin de hain olup olmadığı hala akıllarda soru işareti. EDHO son bölümde, ihaneti affetmeyen Tipi'nin masadaki akıbetini bilen Hızır Çakırbeyli'nin, can dostu Tipi için masaya oturup canını ortaya koyduğu anlar EDHO 2020 son bölüme damga vurdu. EDHO oyuncu kadrosuna 6. sezonda dahil olan Gizem Arıkan'ın EDHO'ya gelişi, Emine ile Haşmet arasındaki bağı daha da güçlendirirken, Gizem Arıkan'ın kim olduğu merak konusu oldu.

EDHO'nun Haşmet Façalı'sının kızı Didem kimdir? Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosuna 6. sezonda dahil olan Gizem Arıkan, EDHO'da Alpaslan ve Hızır Ali arasında bir seçim yaparak Hızır Ali'yi kendine uygun eş olarak kabul etti. Yeni bölümlerde ikili arasında yaşanacaklar merak konusu olurken, duru güzelliği ile kendisine hayran bırakan ve Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Gizem Arıkan bakın kim çıktı...

Kanal D ekranların geçen senenin günlük dizisi Yaralı Kuşlar başrol oyunucu Meryem, Gizem Arıkan'dan başkası değil. Uzun süredir ekranlarda yer alan Gizem Arıkan'ın Yaralı Kuşlar ve Didem rolleriyle o kadar uçurum var ki ekranda görenler onun o kişi olduğuna inanamadı.



Gizem Arıkan ekran macerası aslında az değil. Meryem dizisi başrolü öncesi Show TV ekranlarında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programına da katılmış. Gizem Arıkan televizyona çok yakışıyor ve sürekli olarak bir atılım gerçekleştirmiş. Buradaki hali ise görenlere ne kadar değişmiş yorumları yaptırdı.

GİZEM ARIKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gizem Arıkan, 1994 doğumlu tam göründüğü gibi biri olan biri. Hem dünyalar tatlısı hem çok başarılı. Çocuk tiyatrosuyla başlayan karıyeri sinema filmi ve şimdi dizilerde başrol karakteriyle dikkat çekiyor. Ayrıca Arıkan, Aşkın 5 Hali isimli belgeselde de oynamış...

EDHO 2020 SON BÖLÜMDE (178.) NELER OLDU?

EDHO'da hain Ebru çıktı ancak birkaç kişi hakkında izleyicinin şüpheleri sosyal medya yorumlarına göre devam ediyor. EDHO 178. son bölümde Tipi Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanırken Hızır devreye girdi ve Tipi'nin masa kurallarını ihlal etmesi sonucunda vur emrini kendi canı için İlyas'a verdi. İlyas Hızır Çakırbeyli'yi öldürecek mi?' merak edilirken, bir diğer hafızalarda soru işaretine neden olan olay da Ceylan cephesinde yaşandı.

EDHO SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

Ceylan hainin Ebru olduğunu anladı açık etmemek için Bahar'ı koz olarak mı kullanıyor? Yoksa Bahar Sincanlı, Ceylan ve Ebru tarafından öldürülecek ve hain bir kaç bölüm daha kendini gizlemeyi başaracak mı? İşte tüm bu soruların yanıtı EDHO 2021 ilk bölümde ortaya çıkacak. EDHO 179. bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor.