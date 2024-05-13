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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2024, 13:45 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2024, 13:46

Ankara Keçiören'de cinnet vahşeti! Komiser yardımcısı polis eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti: 4 ölü! | Video

Ankara Keçiören'de şehir dışından izne gelen komiser yardımcısı, bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı eşini ve 2 çocuğunu beylik tabancasıyla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

HATAY'da görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk, izinli geldiği Ankara'daki evinde eşi ve 2 çocuğunu silahla vurup öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çevik Sokak'ta meydana geldi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan komiser yardımcısı Veysel Öztürk, izinli olarak Ankara'daki evine geldi. Öztürk, bilinmeyen nedenle eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Öztürk, beylik tabancasıyla eşine ve 2 çocuğuna ateş ettikten sonra aynı silahla kendini de vurdu. Komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Veysel Öztürk, eşi ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, evde inceleme yaparken, yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekibinin evde yaptığı inceleme tamamlandı. Komiser Yardımcısı Veysel Öztürk, hastanede memur olarak çalışan eşi Hasret Öztürk ve oğlu Mustafa Öztürk'ün cesetleri, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kızı Nisa Nur Öztürk'ün ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Komiser yardımcısı, eşi ve oğlunun cenazesi, evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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