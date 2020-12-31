O diziden şok karar fişi çekildi! Bu gece son kez ekranlarda olacak

O diziden şok karar fişi çekildi! Yerine bir başkası geliyor! Yarın gece son kez ekranlarda olacak. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kalk Gidelim'de artık sona gelindi. Ancak diziyle alınan son karar Kalk Gidelim izleyicileri üzecek. Televizyon ekranlarında yeni dizilerin başlaması ve reytinglerinin iyi olması, ayrıca önceki dizilerin reytinglerinin de yüksek olması nedeniyle Kalk Gidelim dizisinin final yapmasında önemli etkenlerden olduğu kulislerde konuşuluyor. İzleyiciler şimdi TRT 1 ekranlarında perşembe yayınlanacak diziyi merak ediyor.

Perşembe günleri TRT 1 ekranlarında izleyicileri tarafından merakla takip edilen Kalk Gidelim dizisiyle alakalı ortaya atılan final iddiaları doğru çıktı. Yaşanan son gelişme ve diziyle ilgili alınan karar izleyicilerini üzecek. Başrollerinde Ufuk Özkan,Mehtap Bayri, Erkan Sever, Beyazıt Gülercan, Ayça Varlıer ve Yıldız Kültür gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin final yapacağı konuşuluyor. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Hekim ve Show TV'de yeni başlayan Alev Alev dizilerinin iyi reyting almasının dizinin sonunu getirdiği iddialar arasındaki yerini aldı. Şimdi gözler dizinin yerine hangi yapımın geleceğinde.

YARIN AKŞAM FİNAL YAPIYOR

Başrollerinde Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Yıldız Kültür ve Beyazıt Gülercan gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi yarın akşam final yapıyor. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Doktor, Show TV'de yeni başlayan Alev Alev dizilerinin iyi reyting alması dizinin fişini çektiren etkenlerden olduğu tahmin ediliyor.

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Köye mermer ocağı açılmasın diye apar topar reklam sözleşmesi imzalayan Seyfettin, aldığı parayı Kelle İsmail' e götürür. Ancak Kelle İsmail, araziyi satmaktan vazgeçmiştir.

Yasemin'in verdiği ders Kelle üzerinde etkili olmuş ve Kelle dostluk günlerine geri gelmiştir. Şimdi bir buçuk milyon doların ne yapılacağı durumu vardır.

Seyfettin hemen gidip parayı geri verip anlaşmayı iptal etse ve Adam ve Ferya buna yanaşmaz. Anlaşmayı yaptıklarını söylerler.

Seyfettin'in artık Reklamı çekmekten başka çaresi yoktur. Seyfettin bir buçuk milyon doları ne yapacaktır?

Şakir'i kaçıran çapkın adam Yılanlı dağına doğru yola çıkmışken Halim, Samim, Sadık ve İnsaf durumu Efe'den haber alırlar. Hemen Şakir'i kurtarmak için yola çıkarlar.

Şakir Yılanlı dağına kaldırıldığında Kendisini kaçıran adamla ilgili olarak çok büyük bir sürpriz ortaya çıkar. Şakir bu durumdan nasıl kurtulacaktır?

Reklam çekim günü yaklaştıkça Seyfettin gerilmeye başlar. Seyfettin'i çekimlere Nurcan Hazırlar. Nurcan Seyfettin'in oyuncu koçu olsa da Seyfettin ev ahalisinden bu çekimi saklar.

Çekim gün geldiğinde Seyfettin adeta bir kaprisli star gibi davranır. Mustafa Ali ve Nurcan'dan başka kimsenin bu çekimden haberi yokken Halim Samim, İnsaf ve Şakir'i bir anda sette görür.

Seyfettin bunun şaşkınlığını yaşarken bambaşka bir olayla şok olur. Mr. Adam ve Ferya'nın gizli ajandası açılmış ve ortaya Seyfettin'i delirtecek bir gerçek çıkmıştır.