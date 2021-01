Sezonun ses getiren dizisinin fişi çekildi! Yayın akışından kaldırıldı! Hayranları şokta

Büyük umutlarla başlamıştı! O dizinin fişi çekildi! Yayın akışından kaldırıldı! TRT 1 ekranlarında yayınlanan sımsıcak, samimi, içimizden birilerinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisi seyirciyi bir yandan güldürürken bir yandan da ağlatmayı başaran hikayesi ile alkış topluyor. Cumartesi akşamları yayınlanan diziden kötü haber var, dizi yayın akışından kaldırıldı. Dizi, bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.

Fakat dizinin hayranlarına hemen belirtelim ki bu sadece 1 haftalık bir ara. Gönül Dağı 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'da 11. yeni bölümü ile ekrandaki yerini alacak. Konusu kadar oyunculuk performansları ile de alkış toplayan dizinin yeni bölümünde Taner ve Dilek'i bir sürpriz bekleyecek. Zahide ve Sefer arasında ise bir yakınlaşma var.

Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor?

Gönül Dağı dizisinin çekim yeri Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleşmektedir. Gönül Dağı dizisi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilmektedir. Dizide görünen Gedelli köyü, günümüzde Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlıdır. Senaryoda geçen Gedelli köyü, aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesidir.

Gülsim Ali İlhan kimdir: Gülsim Ali İlhan, 24 Eylül 1993 tarihinde Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunu Bulgaristan'da geçirdikten sonra 2009 yılında 'Super Model Ford Models Bulgaria' adlı güzellik yarışmasında birinci olan oyuncu, aynı yıl Brezilya'da düzenlenen 'Ford Models Of The World' güzellik yarışmasında Bulgaristan'ı temsil etmiştir. Bir süre modellik yapmıştır. Başkent İletişim Akademisi'nde Oyunculuk ve Diksiyon eğitimi aldıktan sonra 2012 yılında 'Son Yaz Balkanlar' dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiştir. Bulgarca, Türkçe, İngilizce ve Japonca dillerini konuşabilen oyuncu, şimdilerde ise Gönül Dağı dizisindeki Dilek karakterine hayat vermektedir.

Berk Atan kimdir: Berk Atan, 26 Ekim 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 2012 Best Model of Turkey birincisi seçildikten sonra dikkatleri üzerine çeken model ve oyuncu Berk Atan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden"; 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçildi.

Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile oyunculuğa adım atan oyuncu:

Cihat Süvarioğlu kimdir: 23 Eylül 1990 yılında Konya'da doğan Cihat Süvarioğlu, üniversite eğitimi için İstanbul'a taşındı. Marmara Üniversitesi İşletme

Bölümünü bitirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Gösteri Sanatları Merkezi'nden 2012 yılında mezun oldu. 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesinde İleri Oyunculuk alanında Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı.

Ecem Özkaya kimdir: 25 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu 31 yaşındadır. Eğitim hayatını Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyonculuk bölümünde tamamladı. Kartallar Yüksek Uçar (2007),Havalimanı, İyi Uçuşlar (2008),Cümbür Cemaat Aile (2010),İffet (2011) dizilerinde ve Sizi Seviyorum (2009) isimli sinema filminde oynamıştır. 2012 yılında Fox TV'de yayınlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Ufuk Özkan ile başrol paylaşmış, 2016 yılında Hayat şarkısı dizinde oynamıştır. Son olarak 2018 yılında yayınlanan Can kırıklıkları adlı dizide Aysel Karadağ rolünde kamera karşısına geçti.