Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE linki 5 Ocak 2021 Salı

Gülsüm Doğan'ın cesedi bulundu! Müge Anlı son bölüm tekrar izle! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (5 Ocak 2021) neler yaşandı? 14 yaşındaki oğlu kayboldu 5 ay sonra Müge Anlı'ya aramaya geldi. Görgü tanıkları ihbarlar, arama çalışmaları. Gaziosmanpaşa'dan kaybolan 14 yaşındaki liseli Yiğit İstabul Kadıköy'de bulundu. Kızı Büşra ve oğlu Kadirhan'ı pazarda bırakan Hakan Küçükboğa 17 yıl sonra evlatlarını arıyor. 9 gündür Isparta'da aranan Gülsüm Doğan'ın cesedi bulundu! Hepsi ve daha fazlası 4 Ocak 2021 Atv Müge Anlı son bölümde.

Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (5 Ocak 2021 Salı) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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Kayıp bir kadın, şüpheli sevgili, suçlanan ağabey, Zeynep Güngör'ün kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Kardeşler Adli Tıp Kurumu'ndan sonra İstanbul emniyetinde...

Zeynep Göngör'ün erkek arkadaşı Ecevit suçlamalara ne yant verdi? 16 ay önce kayıplara karışan Zeynep Güngör nerede?



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Terk edildi kayıplara karıştı. Aile içi sorunlar, 29 yaşındaki Erdem Uçkan nerede?

MÜGE ANLI 4 OCAK 2021 PAZARTESİ

Isparta'da kayboldu, günlerdir bulunamadı. Kamera görüntüleri, arama çalışmaları, Gülsüm Doğan'ın kaybında acı son!

14 yaşındaki oğlu kayboldu 5 ay sonra aramaya geldi. Görgü tanıkları ihbarlar, arama çalışmaları. Lise öğrencisi Yiğit bulundu.

Kayıp bir kadın, şüpheli sevgili, suçlanan ağabey! 4 çocuk annesi Zeynep Güngör nerede?

Kızı Büşra ve oğlu Kadirhan'ı pazarda bıraktı! 17 yıl sonra çocuklarını arıyor. 2 çocuğunu birden terk eden Hakan Küçükboğa'nın evlat hasreti Müge Anlı canlı yayınında!