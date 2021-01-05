EDHO 179. bölümle nefes kesecek! Tipi zaten anlamıştı çift taraflı ajan çıkıyor!

ATV ekranlarında salı günlerinin en çok sevilen dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hainin gerçek yüzü ortaya çıktı. Son olarak Ebru'nun hainliğinin ortaya çıktığı ve Hızır masaya gelerek masanın 14. kuralını hatırlatarak kendisinin infaz edilmesini istediği bölüm sonrası heyecan arttı. Ebru'nun ta en başından beri Fethi'nin istediği planları gerçekleştirmek üzere hareket ettiği görüldü ve Yaman ile görüşmeleri herkesi şaşırttı. Ancak henüz bu gelişmeden Çakırbeyli ve Façalı aileleri haberdar olmadı. Bölüm sonrasında EDHO 179. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

ATV ekranlarında salı günlerinin en çok sevilen dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hainin gerçek yüzü ortaya çıktı. Son olarak Ebru'nun hainliğinin ortaya çıktığı ve Hızır masaya gelerek masanın 14. kuralını hatırlatarak kendisinin infaz edilmesini istediği bölüm sonrası heyecan arttı. Ebru'nun ta en başından beri Fethi'nin istediği planları gerçekleştirmek üzere hareket ettiği görüldü ve Yaman ile görüşmeleri herkesi şaşırttı. Ancak henüz bu gelişmeden Çakırbeyli ve Façalı aileleri haberdar olmadı. Bölüm sonrasında EDHO 179. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Ancak fragman henüz yayınlanmadı.

EDHO'DAN YENİ YIL KARARI

EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!"

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister.

YAMANLARIN HAİN PLANI

Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.

KORKMAZLARIN AMACI NE?

Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.

FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK

Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

İÇLERİNDEKİ HAİN KİM?

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar.

Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.

EN BÜYÜK DARBEYİ ALIYORLAR

Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır.

Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

CEYLAN KİME SIKACAK?

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.